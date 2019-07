Στους Ρόκετς με two way συμβόλαιο ο ΜακΛίμορ (pic)

Ο 26χρονος γκαρντ επιλέχθηκε στο νούμερο 7 του draft το 2013 ωστόσο δεν μπόρεσε να κάνει την καριέρα που και ο ίδιος θα ήθελε. Σε 368 ματς στο ΝΒΑ μέτρησε κατά μέσο όρο 8,8 πόντους και 2,6 ριμπάουντ, σουτάροντας με 41% στα σουτ εντός παιδιάς.

Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια, ο ΜακΛίμορ συμφώνησε με τους Ρόκετς υπογράφοντας μερικώς εγγυημένο two way συμβόλαιο.

Free agent Ben McLemore has agreed to a partially guaranteed two-year deal with the Houston Rockets, league source tells @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 23, 2019