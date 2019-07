Στους Λέικερς με τον ΛεΜπρόν ο Κώστας Αντετοκούνμπο! (pic)

Μετά τη θητεία του στους Μάβερικς, ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα μετακομίσει στο Λος 'Άντζελες και θα έχει την ευκαιρία να παίξει δίπλα σε σούπερ σταρ του ΝΒΑ!

Ο Σαμς Τσαράνια είναι εκείνος που αποκάλυψε την είδηση για τον αδερφό των Γιάννη, Θανάση και Άλεξ, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει μια τεράστια πρόκληση, η οποία μπορεί να φτάσει και μέχρι την κατάκτηση του τίτλου!

Η συμφωνία κάνει λόγο για two way contract, κάτι που σημαίνει ότι ο Κώστας θα βρεθεί στην G-League ενώ θα καλείται όταν και εφόσον χρειάζεται και στην πρώτη ομάδα των Λέικερς.

The Los Angeles Lakers have claimed Kostas Antetokounmpo off free agency waivers, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

