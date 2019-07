Μπακς: Τα καλύτερα του «killer» Ρέι Άλεν! (vid)

Τα 43 πάτησε ο Ρέι Άλεν και οι Μπακς δεν γινόταν να τον ξεχάσουν.

Ο... σεσημασμένος σουτέρ έπαιξε στο Μιλγουόκι από το ξεκίνημα της καριέρας του στο ΝΒΑ το 1996 μέχρι το 2003 και πρόσφερε αρκετές παραστάσεις στους φίλους της ομάδας.

Με αυτόν τα... ελάφια έφτασαν στους τελικούς της Ανατολής το 2001, αλλά έχασαν με 4-3 από τους Σίξερς του Άιβερσον.

Δείτε το video που έφτιαξαν οι Μπακς για έναν εκ των κορυφαίων σουτέρ όλων των εποχών. Κατάφερε να κατακτήσει 2 πρωταθλήματα, ένα με τους Σέλτικς το 2008 και ένα με τους Χιτ το 2013.

Απολαύστε τον

The best plays from former number 34 on his 43rd birthday!! pic.twitter.com/UYrpGogY6p

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 21 Ιουλίου 2019