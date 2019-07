Στους Μπακς ο Κάιλ Κόρβερ (pic)

Έναν από τους καλύτερους σουτέρ της Λίγκας, θα έxει δίπλα του την επόμενη σεζόν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Κάιλ Κόρβερ ο οποίος έκανε προπόνηση με τον Έλληνα φόργουορντ στην Kαλιφόρνια, συμφώνησε για ένα χρόνο με τους Μπακς.

Η ομάδα του Μιλγουόκι βασίζει πολλά πράγματα στο μακρινό σουτ και σίγουρα ο Κόρβερ ήταν ιδανική λύση.

Ο έμπειρος γκαρντ βρισκόταν ανάμεσα στους Σίξερς και τους Μπακς ωστόσο η συνεργασία του με τον προπονητή του Αντετοκούνμπο στους Χοκς, έπαιξε ρόλο.

Korver had a tough decision between Sixers and Bucks but relationship and history with Mike Budenholzer certainly played a major factor in Korver’s choice. https://t.co/94WinjWJ38

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 20, 2019