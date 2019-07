Ζεσταίνεται για τη νέα σεζόν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, αφού θέλει το πρωτάθλημα με τους Λέικερς.

Ο Βασιλιάς χαλαρώνει, παίζοντας ΝΒΑ2Κ20 με τους λιμνάνθρωπους και συνεργάζεται άψογα με Άντονι Ντέιβις και ΝτεΜάρκους Κάζινς.

Οι φίλαθλοι της ομάδας του Λος Άντζελες ελπιζουν πως θα δουν όμορφες συνεργασίες από τη big-3 και μέσα στο παρκέ.

Bron getting in some early practice with Boogie and AD on 2K

(via @KingJames) pic.twitter.com/JxtONT4HzB

— Bleacher Report (@BleacherReport) 18 Ιουλίου 2019