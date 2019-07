Αντετοκούνμπο: «Ήταν μια απίστευτη χρονιά για μένα, θα έχουμε την ευκαιρία για το πρωτάθλημα» (vid)

«Είναι τρελά τα όσα συμβαίνουν φέτος. Ήταν μια απίστευτη χρονιά! Θα χρειαστώ χρόνο για να συνειδητοποιήσω τι συμβαίνει τους τελευταίους μήνες. Πραγματικά είναι απίστευτα» δήλωσε αρχικά ο Έλληνας σούπερ σταρ και εξήγησε ότι τα signature παπούτσια του αποτυπώνουν τη πορεία της ζωής του: «Είναι πολύ μακρινά τα όσα συνέβησαν τότε. Ο αθλητισμός αλλάζει τα πάντα. Ποτέ δεν παίρνω κάτι ως δεδομένο και κάθε μέρα καταλαβαίνω πόσο ευλογημένος είμαι.»

Με αφορμή το γεγονός ότι κάποτε μοιραζόταν τα παπούτσια με τον Θανάση, είπε σε σχετική ερώτηση ότι «τώρα έχω περίπου 4.000 ζευγάρια παπούτσια. Εχω ντουλάπα που τα βάζω μέσα» με την Ρέιτσελ Νίκολς να αναρωτιέται: «Διαμέρισμα είναι ή ντουλάπα;» και τον Γιάννη να απαντάει: «Όχι, είναι ένα μεγάλο δωμάτιο, περίπου 300-400 τετραγωνικά. Έχω πολλά παπούτσια και στην Ελλάδα.»

Όσο για την ανάδειξή του σε MVP; «Είμαι χαρούμενος, δεν πρόκειται να πω ψέμματα. Όμως δεν θέλω να με αποκαλούν πια έτσι. Ξέρω ότι μπορώ να το ξανακερδίσω και δεν θέλω να χαλαρώσω ακούγοντάς το συνέχεια. Είμαι περήφανος, αλλά πάμε παρακάτω».

Και κατέληξε σε ερώτηση για τις πολλές μετακινήσεις super stars στο ΝΒΑ: «Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. Έγιναν πολλές αλλαγές. Το πρωτάθλημα είναι τώρα πιο ισορροπημένο. Πολλές ομάδες μπορούν να διεκδικήσουν τον τίτλο» ενώ για τον Θανάση που θα τον έχει συμπαίκτη στους Μπακς είπε: «Θα είναι έτοιμο το πρωτάθλημα να υποδεχθεί δύο αδέρφια Αντετοκούνμπο. Θα είναι διασκεδαστική χρονιά» και κατέληξε: «Πρέπει σε σχέση με πέρυσι να μάθουμε από τα λάθη μας και να γίνουμε καλύτεροι ως ομάδα. Από εκεί και πέρα θα έχουμε την ευκαιρία μας να πάμε στους τελικούς και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα».

Money was so tight when @Giannis_An34 grew up, when he & his brother played basketball, they'd often make sure to play in separate games so they could share a pair of shoes between them. Now, Giannis is MVP, and debuting a signature shoe of his own - we caught up for a 1-on-1: pic.twitter.com/wHTouVuiQM

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) 16 Ιουλίου 2019