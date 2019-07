Άλλαξε ο σκηνοθέτης του «Space Jam 2» (pic)

Όπως αποκαλύπτει το «Deadline's Anthony D'Alessandro», ο Νας παραιτήθηκε της σκηνοθεσίας της πολυαναμενόμενης ταινίας λόγω «διαφορών στο δημιουργικό όραμα», χωρίς να γίνονται γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο «Βασιλιάς» και οι συμπρωταγωνιστές του πλέον θα ακούν τον Μάλκολμ Ντ. Λι, που είναι ο νέος σκηνοθέτης του «Space Jam 2».

Ο Λι έχει σκηνοθετήσει, μεταξύ άλλων, τα: Night School (2018), Girls Trip (2017), Barbershop: The Next Cut (2016), Scary Movie 5 (2013) και Welcome Home, Roscoe Jenkins (2008).