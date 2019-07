Δεν την βρίσκει με την καμία στο μπέιζμπολ ο Γιάνναρος (vid)

Άφθονο γέλιο μοίρασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην προσπάθειά του να παίξει λίγο μπέιζμπολ. Ο Έλληνας φόργουορντ βρέθηκε σε διαμορφωμένο χώρο και προσπαθούσε να χτυπήσει την ακίνητη μπάλα χωρίς να τα καταφέρει, με την γνωστή ιστοσελίδα του Σακίλ Ο' Νιλ να μην χάνει την ευκαιρία να τον τρολάρει, γράφοντας μεταξύ άλλων πως ο Γιάννης εκτός από το βραβείο του MVP στο NBA, θα πάρει και αυτό για το MLB!

Doesn't look like Giannis will be taking home the MLB MVP trophy anytime soon. #Shaqtin

(via @Yankees) pic.twitter.com/zQJsiwQEKb

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) July 15, 2019