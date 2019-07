Αντετοκούνμπο: «Μην με λέτε MVP μέχρι να το κατακτήσω ξανά του χρόνου»! (vids)

Η πόλη του Μιλγουόκι κινείται στους ρυθμούς του MVP Γιάννη Αντετοκούνμπο κι ανακήρυξε την 14η Ιουλίου 2019 ως Giannis Antetokounmpo Day στο περιθώριο των εορτασμών για την επιτυχία του Greek Freak στο Fiserv Forum όπου βρίσκονται χιλιάδες φίλαθλοι των «Ελαφιών».

Τον λόγο πήρε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ξεστόμισε τη μεγάλη κουβέντα: «Από αύριο, σας παρακαλώ μην με λέτε MVP μέχρι να το κερδίσω ξανά του χρόνου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό για το γεγονός ότι με ευλόγησε με αυτό το απίστευτο ταλέντο και μου επέτρεψε να γίνω draft pick από τους Μιλγουόκι Μπακς. Τώρα πάμε για το μεγάλο τρόπαιο, το πρωτάθλημα»!

“After today, please don’t call me MVP... until I win it again next year!” - @Giannis_An34 pic.twitter.com/vNv5qc7Nwa

“I want to thank God... for blessing me with this amazing talent and allowing me to get drafted by the Milwaukee Bucks.” - @Giannis_An34 pic.twitter.com/gVrWVOVcsQ

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 14 Ιουλίου 2019