Αντετοκούνμπο: Ο Γιάννης ετοιμάζεται για τη γιορτή προς τιμήν του και φωνάζει «MVP» (pic & vid)

Με χαρακτηριστικό βίντεο που «ανέβασε» δήλωσε πανέτοιμος για την γιορτή που ετοιμάζουν οι Μιλγουόκι Μπακς προκειμένου να τον τιμήσει ως MVP του ΝΒΑ και απένειμε το δικό του κάλεσμα!

«Φυσικά και είμαι έτοιμος. Εσείς είστε έτοιμοι; Σας περιμένω στο Fiserv Forum. MVP, MVP!»

Them: Are you ready for tomorrow?

Giannis: Of course I’m ready! I’ll see you at @FiservForum at 2pm!!https://t.co/Tiq8SIvwee pic.twitter.com/12y57WgxqA

