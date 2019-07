Επίσημα στους Μπακς Ουέσλι και Λόπεζ (pics)

Ουέσλι Μάθιους και Ρόμπιν Λόπεζ είναι και με την... βούλα παίκτες των Μπακς.

Ο 32χρονος γκαρντ αγωνίζεται στο ΝΒΑ εδώ και 10 χρόνια κι είχε κατά μέσο όρο 12.2 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ σε 69 ματς την φετινή σεζόν με Μάβερικς, Νικς και Πέισερς.

Από την άλλη, ο Ρόμπιν βρίσκει τον αδερφό του Μπρουκ μετά από 11 χρόνια σε ομάδα και με τους Μπουλς την φετινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο 9.5 πόντους, 3.9 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 1.1 τάπες.

Welcome back to Cream City @WessyWes23 !! #FearTheDeer pic.twitter.com/PohT8PoWBw

Welcome to Milwaukee @rolopez42!!

We heard you know someone here.#FearTheDeer pic.twitter.com/zwSCBCAMbu

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 13 Ιουλίου 2019