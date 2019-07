Όπως ανέφερε ο Μαρκ Στάιν, ο έμπειρος σέντερ θα αγωνιστεί στους Ρόκετς για έναν χρόνο. Πέρυσι βρέθηκε στους Λος Άντζελες Λέικερς και αγωνίστηκε σε 55 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 3,1 πόντους και 5,6 ριμπάουντ.

Συνολικά μετράει στην καριέρα του 1.134 ματς με 8,4 πόντους, 9,2 ριμπάουντ και 1,2 τάπες.

Tyson Chandler has agreed to a one-year deal with the Houston Rockets, his agent Jeff Scwhartz tells @NYTSports

— Marc Stein (@TheSteinLine) 12 Ιουλίου 2019