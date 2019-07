«Ο Κρις Πολ θα γίνει άμεσα trade και τον θέλει το Μαϊάμι» (vid)

Όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Κρις Πολ δεν πρόκειται να παίξει ούτε ένα ματς στην Οκλαχόμα και ότι αναμένεται να γίνει άμεσα trade σε άλλη ομάδα. Μάλιστα αναφέρει τους Μαϊάμι Χιτ ως την ομάδα που θέλει να τον εντάξει στο ρόστερ της, ενώ επισημαίνει ότι υπάρχει άλλες 2-3 ομάδες που προσπαθούν να βρουν την κατάλληλη πρόταση για να τον κάνουν δικό τους».

The Oklahoma Thunder would like to trade Chris Paul ‘as soon as they can’, per @wojespn



Miami remains at the top of the list as a potential landing spot. pic.twitter.com/AbjD68a3rJ

— NBA Central (@TheNBACentral) 12 Ιουλίου 2019