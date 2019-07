Το ίδιο βράδυ της ανταλλαγής του Τζορτζ, μίλησε ο Ουέστμπρουκ με τον Χάρντεν (pic)

Οι αλλαγές συνεχίζονται στο ΝΒΑ με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ να αφήνει την Οκλαχόμα και να ανταλλάσσεται στους Ρόκετς. Όπως αποκαλύπτει δημοσιογράφος του ESPN, η απόφαση πάρθηκε την ίδια ημέρα που ανακοινώθηκε η φυγή του Πολ Τζορτζ για τους Κλίπερς, με τον Ράσελ να μιλάει αμέσως τηλεφωνικά με τον Χάρντεν, για το ενδεχόμενο να συνεργαστούν.

Russ and Harden were determined to reunite, per @WindhorstESPN.

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 12 Ιουλίου 2019