Στους Νικς ο Μόρις, στους Σπερς ο Λάιλς

Ακόμα έναν ψηλό πήραν οι Νικς, καθώς συμφώνησαν με τον Μάρκους Μόρις για μονοετές συμβόλαιο αξίας 15 εκατομμυρίων ευρώ, με την ομάδα της Νέας Υόρκης να τον... κλέβει από τους Σπερς!

Από την άλλη, η ομάδα του Σαν Αντόνιο αποκτά τον Τρέι Λάιλς, ο οποίος υπογράφει για δύο χρόνια, έχοντας πέρσι με τους Νάγκετς κατά μ.ο. 8,5 πόντους, 3,8 ριμπάουντα και 1,4 ασίστ.

Lyles is finalizing terms on a two-year deal with Spurs, league source tells ESPN. https://t.co/ItulNCc1dn

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 11, 2019