Ο Ντάντλεϊ πήρε το «Zoom Freak 1» και αποθέωσε τον Αντετοκούνμπο! (pic)

Ο νέος συμπαίκτης του ΛεΜπρον Τζέιμς, Τζάρεντ Ντάντλεϊ, πήρε στα χέρια του το νέο παπούτσι με την υπογραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, το «Zoom Freak 1» και αποθέωσε τον Έλληνα σταρ του Μιλγούοκι.

«Μόλις πήρα παπούτσι του Γιάννη Αντετοκούνμπο από την Nike!Είμαι τόσο χαρούμενος για εκείνον!Δεν θα μπορούσε να συμβεί σε πιο σεμνό και σε παίκτη που προπονείται τόσο σκληρά!»

Just got my @Giannis_An34 shoes from Nike today! So happy for him! Couldn’t of happen to a more humble hard working player! #greekfreak1 pic.twitter.com/nOGrpGcB9w

— Jared Dudley (@JaredDudley619) 10 Ιουλίου 2019