Ουέιντ: Βραβεύτηκε για την καλύτερη στιγμή σε όλα τα αθλήματα στις ΗΠΑ! (pics & vids)

Στην κατηγορία «Best Moment» των μεγάλων αθλητικών βραβείων των ΗΠΑ, «ESPY's», κέρδισαν ο Ντουέιν Ουέιντ και ο γιος του.

Ο «Flash» αποχαιρέτησε τα παρκέ φέτος και στο τελευταίο εντός έδρας ματς στο Μαϊάμι στις 9 Απριλίου, η έναρξη πριν το παιχνίδι με τους Σίξερς ήταν άκρως συγκινητική.

Ο Ζάιρ προλόγησε τον πατέρα του, με τον ίδιο να βουρκώνει και αυτή η στιγμή ήταν αρκετή, για να ξεχωρίσει και να βραβευτεί.

Dwyane Wade being introduced by his son wins a share of the ESPY for Best Moment.

Rob Gronkowski and Lindsey Vonn will take home the award as well. pic.twitter.com/R6uH6HzcxU

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 11 Ιουλίου 2019