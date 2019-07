Ουίλιαμσον: «Best College Athlete» στα «ESPY's»! (pics & vid)

Δεν ήταν μόνο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που «έλαμψε» στα «ESPY's», αλλά και ο Ζάιον Ουίλιαμσον!

Ο rookie των Πέλικανς πήρε στα χέρια του το «Best College Athlete» στα ετήσια βραβεία που γίνονται στις ΗΠΑ και αστειεύτηκε που έμεινε μόλις μια χρονιά στο κολέγιο.

«Σας ευχαριστώ! Αγαπώ το Duke! Μακάρι να έμενα για ακόμα μια χρονιά, αλλά είχα άλλα πράγματα να κάνω!», είπε γελώντας το Νο1 του φετινού draft του ΝΒΑ.

Ο Ουίλιαμσον είχε εντυπωσιάσει με την σεζόν που έκανε στο Duke, καθώς είχε κατά μέσο όρο 22.6 πόντους, 8.9 ριμπάουντ, 2.1 κλεψίματα και 1.8 τάπες.

Other things to do ya say :) #LetsDance @Zionwilliamson pic.twitter.com/5mbbcv9yfx

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) 11 Ιουλίου 2019