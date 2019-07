Οι Τίμπεργουλβς δεν μάτσαραν την προσφορά των Γκρίζλις για τον Τζόουνς

Οι Γκρίζλις έκαναν προσφορά τριών ετών έναντι 28 εκατομμυρίων δολαρίων στον Τάιλερ Τζόουνς, με τους Τίμπεργουλβς να μην την ματσάρουν και να τον αφήνουν να συνεχίσει την καριέρα του. Ο 23χρονος γκαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μέμφις, με την Μινεσότα να θέλει να κρατήσει χώρο στο salary cap για να «χτυπήσει» στην free agency του 2020.

The Minnesota Timberwolves are declining to match the Memphis Grizzlies’ three-year, $28M offer sheet for restricted free agent guard Tyus Jones, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 10 Ιουλίου 2019