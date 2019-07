Ιδιαίτερα θεαματικές φάσεις έχει και το φετινό summer league καθώς ναι μεν πολλοί παίκτες παλεύουν για ένα συμβόλαιο στον μαγικό κόσμο του NBA, αλλά αυτό δεν τους αποτρέπει να μας προσφέρουν πλούσιο θέαμα. Όπως αυτό που μας προσέφερε ο φόργουορντ των Μπλέιζερς, Νασίρ Λιτλ στο ματς με τους Τζαζ. Αλλά ας μην λέμε περισσότερα, απλά δείτε το κάρφωμα που έκανε.

NASSIR LITTLE!

The 1st round #NBADraft pick rises up for the @trailblazers! #NBASummer pic.twitter.com/FSAmanYs3W

— NBA (@NBA) July 9, 2019