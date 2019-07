Στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς ο Άλεκ Μπερκς (pic)

Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, ο 28χρονος γκαρντ συμφώνησε για συμβόλαιο ενός έτους με τους Ουόριορς, παρά το γεγονός ότι την περασμένη εβδομάδα είχε ενταχθεί στο δυναμικό της Οκλαχόμα. Οι Θάντερ έκαναν επανεκτίμηση της κατάστασης και έτσι άφησαν τον Μπερκς να αγωνιστεί στο Γκόλντεν Στέιτ. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε κατά μέσο όρο 8,8 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 2 τελικές πάσες.

Guard Alec Burks has agreed to a one-year deal with the Golden State Warriors, agent JR Hensley tells @TheAthleticNBA @Stadium. “Alec was extremely appreciative about how the Thunder handled the situation and he’s looking forward to his new opportunity,” Hensley said.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 8 Ιουλίου 2019