Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια, ο πρώην παίκτης των Μπακς, των Μπουλς και των Ουίζαρντς συμφώνησε για διετές συμβόλαιο με τους Χοκς έναντι 13 εκατομμυρίων δολαρίων στο σύνολο.

Φέτος αγωνίστηκε σε 64 ματς με το Σικάγο και την Ουάσινγκτον, έχοντας κατά μέσο όρο 14,5 πόντους, 6,6 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ.

Sources: Jabari Parker is signing a two-year, $13M deal with the Hawks, with a player option in year two. https://t.co/MjQTdEuDaR

— Shams Charania (@ShamsCharania) 8 Ιουλίου 2019