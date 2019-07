Νετς: Καλωσόρισαν στο Μπρoύκλιν τον Κέβιν Ντουράντ! (pics)

Μέλος των Νετς είναι και επίσημα ο Κέβιν Ντουράντ. Ο περσινός MVP των Τελικών αποφάσισε να πάρει νέο δρόμο στην καριέρα του και άφησε τους Ουόριορς για να ζήσει μια νέα περιπέτεια στο Μπρούκλιν. Οι Νετς ανακοίνωσαν και καλωσόρισαν έναν παίκτη που είναι 10 φορές All Star και έχει κατακτήσει 2 Πρωταθλήματα και περιμένουν από εκείνον πρώτα να αποθεραπευτεί και έπειτα να γράψει νέα ιστορία με την φανέλα τους.

Η νέα αρχή επιβεβαιώνεται και με την αλλαγή φανέλας, αφού ο KD αφήνει το 35 που φορούσε σε όλη την καριέρα του και παίρνει το 7.

OFFICIAL: We have acquired 10x All-Star and 2x NBA champion Kevin Durant!

Hello, @KDTrey5 pic.twitter.com/WBgKGnm5Id

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 8 Ιουλίου 2019