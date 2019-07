Πίστονς και Τίμπεργουλβς ενδιαφέρονται για Ουέστμπρουκ (pic)

Ο Πολ Τζορτζ έφυγε από την Οκλαχόμα κι άφησε πίσω του συντρίμια, για να πάει με τον Καουάι Λέοναρντ στους Κλίπερς.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Ράσελ Ουέστμπρουκ φέρεται να ζήτησε να γίνει ανταλλαγή και ο GM των Θάντερ συναντήθηκε με τον μάνατζερ του παίκτη.

Οι πρώτες ομάδες που φαίνεται να ενδιαφέρονται για τον «Russ» είναι οι Πίστονς και οι Τίμπεργουλγς, με την ομάδα του Ντιτρόιτ να «πιέζει» πιο πολύ.

