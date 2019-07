O Κώστας Αντετοκούνμπο έκανε επέλαση στην ρακέτα και θύμισε Γιάννη! (vid)

Στον πρώτο αγώνα με τους Μάβερικς κόντρα στους Νετς, ο 21χρονος φόργουορντ είχε καλή παρουσία, αφού σε 14 λεπτά μέτρησε 9 πόντους (3/8 σουτ, 2/2 βολές), 1 ριμπάουντ και 1 τάπα. Σε μια προσπάθεια του που έφτασε μέχρι το καλάθι, πήρε τα βήματα και με τον τρόπο που το έκανε θύμισε πάρα πολύ την χαρακτηριστική κίνηση που κάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στις επελάσεις του.

Kostas Antetokounmpo lookin' like big bro out there #NBASummer pic.twitter.com/Y1z2ZSBIjc

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 6 Ιουλίου 2019