ΛεΜπρον και Ντέιβις κάθισαν μαζί και είχαν πολλά να συζητήσουν! (vid)

Οι δύο αστέρες έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση, από την ημέρα που έγινε γνωστό ότι ο Ντέιβις θα βρεθεί στους Λέικερς από την νέα σεζόν και όπως είναι φυσικό τράβηξαν όλο το ενδιαφέρον. Μπορεί πολλοί ΝΒΑers να ήταν εκείνοι που βρέθηκαν στο Βέγκας για το ματς των Νικς με τους Πέλικανς, η συνύπαρξη όμως των ΛεΜπρον και Ντέιβις ήταν εκείνη που ξεχώρισε με τους δυο τους να έχουν πολλά να πουν, αλλά προσέχοντας να καλύψουν τα στόματα τους.

LeBron and Anthony Davis sitting together at #NBASummer League pic.twitter.com/8HNLL1lWLx

— ESPN (@espn) 6 Ιουλίου 2019