Τραυματίστηκε ο Ουίλιαμσον στο Summer League (pic & vid)

Το ντεμπούτο του Ζιόν Ουίλιαμσον στο Summer League δεν ήταν αυτό που όλοι περίμεναν. Μπορεί ο κόσμος να βρέθηκε στο γήπεδο ώστε να τον δει να αγωνίζεται κόντρα στους Νικς, όμως τον είδε για ένα ημίχρονο.

Ο Νο.1 του draft, τραυματίστηκε στο γόνατο και αυτό τον ανάγκασε να καθίσει στον πάγκο στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης.

Zion (left knee) will miss the rest of game, per @PelicansNBA pic.twitter.com/ApTWvM3F4v

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 6, 2019