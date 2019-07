Ουόρλντ Πις: «Θέλω Πέισερς, Νικς τον τίτλο, θα τον πάρουν οι Λέικερς» (pic)

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter ότι «στη ζωή μου θα ήθελα πολύ να δω τους Πέισερς να κατακτούν το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ. Θα ήταν μια πολύ μεγάλη ανακούφιση για μένα. Αν τον κατακτήσουν οι Νικς θα είναι ένα παιδικό όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Όμως τη νέα σεζόν ο τίτλος θα πάρει στους Λέικερς».

In my lifetime , I would love to see the @Pacers win a title. It would be a big reliever for me. If the @Knicks win a title , it would be a dream coming from Queensbridge projects. But next year , I think it’s @Lakers championship.

— Metta World Peace (@ArtestMediaGrp) 5 Ιουλίου 2019