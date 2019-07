Πέρκινς: «Θα κρατούσα το διαβατήριο του Λέοναρντ για να μείνει» (pic)

Ο τεράστιος Καουάι Λέοναρντ βρέθηκε στο Τορόντο για να μιλήσει με ανθρώπους των Ράπτορς και ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας και νυν σχολιαστής στην αμερικανική τηλεόραση, Κέντρικ Πέρκινς να αναφέρει στο twitter: «Ο Καουάι έκανε μόλις πτήση 6 ωρών στο Τορόντο για μια συνάντηση. Σκατά! Δεν έκανε μόλις μια πτήση 6 ωρών, για να τους πει ότι δεν παραμένει! Ο Καναδάς θέλει να δει λευκό καπνό! Αν ήμουν ο Μασάι Ουζίρι, θα κρατούσα τα διαβατήρια του Καουάι και των ανθρώπων του».

Damn Kawhi J took a 6 hour flight to Toronto for a meeting! Oh shit! I know he didn’t take a 6 hour flight to tell them he’s not coming back! Oh Canada wants the smoke!!! If I were Masai Ujiri I would take Kawhi and his people passports!!!

— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) July 3, 2019