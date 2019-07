Το Πόρτλαντ έφτασε ως τους ημιτελικούς της Δύσης και θα παραταχθεί ενισχυμένο τη νέα σεζόν με τις προσθήκες των Μάριο Χεζόνια και Άντονι Τόλιβερ.

Παράλληλα παρουσίασαν videos με τα highlights των δυο νέων παικτών τους.

Take a look at highlights from @ATolliver44's season last year pic.twitter.com/vDt35W41jk

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) 3 Ιουλίου 2019