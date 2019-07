Παρέμεινε στους Σέλτικς ο Ουαναμέικερ (pic)

Κάτοικος Βοστώνης θα είναι και την ερχόμενη χρονιά ο Μπραντ Ουαναμέικερ. Ο έμπειρος γκαρντ που στα 29 του έγινε ο μεγαλύτερος ρούκι χωρίς ωστόσο να πάρει τις ευκαιρίες που ήθελε, παρά τις προτάσεις που είχε δέχθηκε και πάλι την πρόταση των Σέλτικς και θα παραμείνει στην ομάδα και την επόμενη χρονιά,

Free agent guard Brad Wanamaker is returning to the Boston Celtics on a one-year deal, agent Steve McCaskill tells ESPN. Wanamaker played six seasons in Europe before joining the Celtics last season as the oldest rookie (29) in the NBA.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2019