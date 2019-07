Πήραν Πουαριέ οι Σέλτικς! (pic)

Στο καλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Βενσάν Πουαριέ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο έγκυρος Sharania, ο Γάλλος σέντερ συμφώνησε για διετές συμβόλαιο με τους Σέλτικς.

Στην Euroleague μέτρησε 11.9 πόντους και 8.3 ριμπάουντ και ήταν ένας εκ των κορυφαίων ψηλών της διοργάνωσης.

Η Βοστώνη έχει πάρει και τον Ενές Καντέρ για τη θέση του σέντερ, αλλά έχασε τον Αλ Χόρφορντ.

The Boston Celtics and French center Vincent Poirier have agreed to a two-year deal, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Poirier is a 6-foot-11 center who will provide additional front court depth in Boston.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 2 Ιουλίου 2019