Ο 25χρονος γκαρντ βγήκε στην αγορά της free agency ενώ προηγουμένως μέτρησε 10.6 πόντους, 5.2 ριμπάουντ, 7.6 ασίστ και 1 κλέψιμο μ.ό. σε 42 συμμετοχές στη regular season με τους Πέλικανς.

Τα επόμενα δυο χρόνια θα αγωνίζεται στη Νέα Υόρκη όπως αποκάλυψε ο Shams Charania.

Free agent guard Elfrid Payton has agreed to a two-year, $16M deal with the New York Knicks, agents Ty Sullivan and Aaron Mintz of CAA Sports tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 1 Ιουλίου 2019