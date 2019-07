Σατοράνσκι: Στους Μπουλς για τρία χρόνια (pic)

Ο Τσέχος γκαρντ/φόργουορντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του Σικάγο, συνολικών απολαβών $30 εκατομμυρίων.

Ο Σατοράνσκι άρχισε την καριέρα του στην USK Praha (2007-09), συνέχισε στη Σεβίλλη (2009-14), έπειτα στην Μπαρτσελόνα (2014-16) και μετά πήγε στο ΝΒΑ. Ακολούθησαν οι Ουίζαρντς (2016-19) και τώρα οι Μπουλς.

Satroransky started 54 games for the Wizards a year ago, and Bulls have been in marketplace for a starting PG. Satoransky will get that opportunity in Chicago on a three-year deal, per sources. https://t.co/XZ992V9TCI

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Ιουλίου 2019