«Βόμβα»: Ο Ντουράντ υπογράφει στους Νετς με Ίρβινγκ και Τζόρνταν! (pics)

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της free agency που θα αλλάξει τις ισορροπίες στο ΝΒΑ, ο Adrian Wojnarowski ενημέρωσε αρχικώς ότι ο KD θα ανακοινώσει απόψε την απόφαση του σε ό,τι αφορά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του κι εν συνεχεία αποκάλυψε ότι θα υπογράψει στους Νετς!

Ο μεγάλος άτυχος των Ουόριορς, ο οποίος υπέστη ρήξη αχιλλείου κατά τη διάρκεια των τελικών με τους Ράπτορς, παίρνει το ταλέντο του και μετακομίζει στο Μπρούκλιν, μολονότι το Γκόλντεν Στέιτ ήταν διατεθειμένο να του προσφέρει supermax συμβόλαιο 221 εκατομμυρίων δολαρίων με την έναρξη της free agency.

Η συγκεκριμένη κίνηση αλλάζει άρδην τα δεδομένα ενώ αναμένεται η επίσημη τοποθέτηση του KD, ο οποίος θα λάβει 164 εκατομμύρια δολάρια για τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με τον Wojnarowski, ο Ντουράντ θα βρει στο Μπρούκλιν τον Καϊρί Ίρβινγκ (4 χρόνια, 141 εκατομμύρια δολάρια) και τον ΝτεΆντρε Τζόρνταν, ο οποίος έκλεισε τη χρονιά στους Μάβερικς κι έρχεται στους Νετς για να γεμίσει τη ρακέτα!

Kevin Durant is planning to sign with the Brooklyn Nets, league sources tell ESPN.

