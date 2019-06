«Πίστονς, Μάτζικ και Θάντερ για Λάρκιν» (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ επιθυμεί την επιστροφή στην κορυφαία λίγκα - όχι και ο Εργκίν Αταμάν, όμως, που τον θέλει στην Εφές - και όπως φαίνεται θα τα καταφέρει.

Σύμφωνα με τον Άλεξ Κένεντι του «Hoopshype», Πίστονς, Μάτζικ και Θάντερ έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους για τον Λάρκιν.

Μένει να δούμε τι θα κάνει ο MVP των τελικών του τούρκικου πρωταθλήματος.

The Pistons, Magic and Thunder have shown interest in point guard Shane Larkin, who is mulling a return to the NBA after leading Anadolu Efes to the EuroLeague Final Four (where he broke the all-time scoring record). He also helped them win Turkish League Final and was named MVP.

— Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) 30 Ιουνίου 2019