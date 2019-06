Συνάντηση με Ρόκετς για τον Τζαβέιλ ΜακΓκι! (pic)

Από τη στιγμή που ο Κλιντ Καπέλα βρίσκεται στην έξοδο από το Χιούστον, οι «Ρουκέτες» ψάχνουν έναν παίκτη προκειμένου να «γεμίσουν» τη ρακέτα τους. Σύμφωνα με τον Κρις Χέινς, Αυτός δεν αποκλείεται να είναι ο Τζαβέιλ ΜακΓκι, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί στην πόλη του Τέξας για να συζητήσει το ενδεχόμενο να μετακομίσει στο Χιούστον!

The shot-blocking, lob finishing big man coming off career year averaging 12.0 points and 7.5 rebounds in 22.3 minutes with the Los Angeles Lakers. https://t.co/W4zZ9oVOyp

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 30 Ιουνίου 2019