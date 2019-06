Ο Λέοναρντ ζήτησε την παρουσία του Μάτζικ Τζόνσον στις συναντήσεις με τους Λέικερς! (pic)

Οι συζητήσεις αρχίζουν στο ΝΒΑ και το ενδιαφέρον είναι μεγαλύτερο από ποτέ. Εκείνος που έχει τα φώτα πάνω του είναι ο MVP των Τελικών, Καουάι Λέοναρντ, που θα βγει στην αγορά να ακούσει τι έχουν να του προσφέρουν, πριν πάρει την τελική του απόφαση.

Όπως αποκαλύπτει το ESPN, ο Λέοναρντ ζήτησε στις συναντήσεις με τους Λέικερς την παρουσία της ιδιοκτήτριας Τζίνι Μπας, αλλά και του Μάτζικ Τζόνσον, που όμως έχει παραιτηθεί από πρόεδρος τους τελευταίους μήνες. Ο Μάτζικ παραδέχτηκε ότι θα βοηθήσει την ομάδα όπως μπορεί όμως δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε συζητήσεις. Πάντως, ούτε η Μπας του έχει ζητήσει κάτι τέτοιο.

Magic Johnson says he will help the Los Angeles Lakers in free agency in any way he can, but he is not permitted by NBA rules to be part of official team meetings with prospective free agents. Johnson said he has not been asked by the Lakers or owner Jeanie Buss to participate.

