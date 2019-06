Ο Πιτίνο ανέφερε έναν από τους αγαπημένους του παίκτες! (pic)

Ο λόγος για τον Τέρι Ροζίερ των Μπόστον Σέλτικς, για τον οποίο έγραψε χαρακτηριστικά: «Είμαι ενθουσιασμένος να δω τι του επιφυλάσσει το μέλλον. Σκληρός, αξιόπιστος, δουλευταράς και ικανός και καλός ριμπάουντερ για τη θέση του γκαρντ που αγωνίζεται. Ένας από τους αγαπημένους μου, έκανε αυτό που έπρεπε κάθε μέρα».

Excited to see what the future holds for @T_Rozzay3. Tough, dependable, hard working and rebounds from the guard spot. One of my favorites- brought it every day!!

— Rick Pitino (@RealPitino) 28 Ιουνίου 2019