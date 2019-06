O Χάρντεν αποκάλεσε τον εαυτό του... MVP! (vid)

Αν και το 78% ψήφισε... Γιάννη Αντετοκούνμπο με αποτέλεσμα ο «Greek Freak» να πάρει το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της χρονιάς, ο Τζέιμς Χάρντεν εξακολουθεί να έχει... αντίθετη άποψη!

Ο «μούσιας» βρέθηκε στη Μανίλα και μέσα στις διάφορες ερωτήσεις που κλήθηκε να απαντήσει ήταν η εξής: «Είμαι ο Τζέιμς Χάρντεν και είμαι...» ήταν η ατάκα του παρουσιαστή και ο Χάρντεν απάντησε: «...ο MVΡ»

Δείτε το σχετικό βίντεο

During a fan event in Manila, James Harden participated in a rapid fire Q/A.



The last question was: “Answer this: I am James Harden and I am..?”

James Harden: :"MVP" #Rockets pic.twitter.com/vAvSbQnyxy

— Alykhan Bijani (@Rockets_Insider) 26 Ιουνίου 2019