Free agent o Ντουράντ, στη Νέα Υόρκη με τον μάνατζερ του! (pic)

Έκανε αυτό που περίμεναν οι περισσότεροι ο Κέβιν Ντουράντ.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Άντριαν Bοϊναρόφσκι ο KD απέρριψε την option 31.5 εκατ. δολαρίων που είχε στο συμβόλαιο του και έγινε free agent.

Ο σταρ των Ουόριορς μαζί με τον μάνατζερ επιχειρήσεων του, Rich Kleiman βρίσκονται στη Νέα Υόρκη και εξετάζουν τις επιλογές για τη free agency.

O ΚD είναι πιθανό να χάσει την επόμενη σεζόν λόγω της ρήξη αχίλλειου που υπέστη στο ματς με τους Ράπτορς.

Aυτή τη στιγμή φαβορί είναι οι Νετς για την απόκτηση του και ακολουθούν οι Ουόριορς.

Golden State Warriors star Kevin Durant has declined his $31.5M player option and will become an unrestricted free agent, league sources tell ESPN. Durant and his business manager Rich Kleiman are in New York, evaluating free agency options. So far, process has stayed private.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 26 Ιουνίου 2019