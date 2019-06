Αντετοκούνμπο: Το ταξίδι μέχρι τ' άστρα... (pics & vids)

Επανάληψη μήτηρ πάσης μαθήσεως λέει το ρητό και όσες φορές και να ακούσουμε την ιστορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, όλες κάτι θα πάρουμε και κάτι θα μάθουμε από αυτήν. Κάτι θα κερδίσουμε και με κάποιο τρόπο μια κουβέντα από εκείνες που θα επιλέξει να πει θα μπει στο μυαλό μας ή στην καρδιά μας και θα αλλάξει ένα κομμάτι μας.

Από χθες για τον Γιάννη έχουν γραφτεί τα πάντα. Δεν έχει μείνει τίποτα που να μην έχει γραφτεί ή ειπωθεί. Ο Αντετοκούνμπο είναι MVP του ΝΒΑ και αυτό είναι ένα δεδομένο που το ελληνικό μπάσκετ δεν θα μπορούσε να ονειρευτεί ούτε στα πιο τρελά του όνειρα. Πολλοί είναι οι τεράστιοι παίκτες που έχουν βγει από την ελληνική σχολή, τα κατορθώματα ακόμα παραπάνω, αλλά ο Γιάννης έρχεται να ενισχύσει και να θρέψει το ξεχωριστό κομμάτι της καρδιάς μας που έχουμε και κρατάμε το ελληνικό μπάσκετ και τα παιδιά του. Μόλις στα 24 του ένα παιδί με μια ιστορία βγαλμένη από παραμύθι, έκανε το μακρύ ταξίδι, δούλεψε, μόχθησε, προσπάθησε και πέτυχε αποδεχόμενος αυτή την επιτυχία με δάκρυα στα μάτια.

Δάκρυα που έπεσαν από τα μάτια του και μέσα τους είχαν εμπειρίες και καταστάσεις που ελάχιστοι μπορούν να φανταστούν. Ο σταρ του Μιλγουόκι έχει μοχθήσει για όλα όσα του έρχονται στην ζωή του. Τίποτα δεν είναι εύκολο, τίποτα δεν του χαρίστηκε και όλη η σκληρή δουλειά που έχει κάνει έχει την τύχη εκτός από το παρκέ να φαίνεται και στην εικόνα του.

Τον Γιάννη τον έχουμε... μεγαλώσει μέσα από την εικόνα του. Η ξεχωριστή του ιστορία και το ενδιαφέρον το είχε τραβήξει από τότε που ήταν παιδάκι και οι εικόνες του στον Φιλαθλητικό φαντάζουν πολύ μακρινές, ενώ δεν είναι. Μέσα σε έξι χρόνια στο Μιλγουόκι έχει καταφέρει να μεταμορφωθεί σε έναν πραγματικό MVP και η δουλειά του είναι φανερή σε όλο του το είναι. Από το κορμί του, μέχρι την προσωπικότητα του ενώνονται κομμάτια που τον κάνουν αυτό που είναι και αυτό που είναι είναι κάτι ξεχωριστό.

Το ταξίδι μέσα από τις εικόνες είναι κάτι που πλέον το έχουμε συνηθίσει στο μάτι, αλλά αν κάποιος πάρει λίγο χρόνο παραπάνω θα δει μέσα από τις εικόνες όλα εκείνα όσα έχει πετύχει ο Γιάννης ολομόναχος, δίχως να χρωστά τίποτα και σε κανέναν πέρα από τον ίδιο του τον εαυτό και την προσωπικότητα του.

Απλά ένα παιδί από τα Σεπόλια, που ήρθε στο Μιλγουόκι και έγινε MVP...

Just a kid from Sepolia.

Who came to Milwaukee.

And became the MVP!!

