H... μεταμόρφωση του Γιάννη σε MVP! (vid)

Ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου είναι Έλληνας και λέγεται Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak μετά από μια εκπληκτική σεζόν με τους Μπακς αναδείχθηκε MVP στο ΝΒΑ, αφήνοντας πίσω του τον Χάρντεν και τον Τζορτζ.

Το NBA TV έφτιαξε video για να παρουσιάσει με τον καλύτερο τρόπο την... μεταμόρφωση του σε MVP.

Aναλυτικά τα νούμερα του από την χρονιά που μπήκε στο ΝΒΑ ως την ονειρική φετινή αγωνιστική περίοδο.

Giannis' transformation from unknown to #KiaMVP is incredib pic.twitter.com/TfziH60KzT

— NBA TV (@NBATV) 25 Ιουνίου 2019