Ένας σκιτσογράφος στις ΗΠΑ είχε την ιδέα να δημιουργήσει ένα βιβλιαράκι με την καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Τα σκίτσα δείχνουν την αρχή της καριέρας τους στην Ελλάδα, το ταξίδι στις ΗΠΑ, τη συμμετοχή στα All Star Game και φυσικά την ανάδειξή του σε MVP του ΝΒΑ.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί...

From undiscovered gem to NBA MVP. What a journey its been for Giannis pic.twitter.com/GIYg8jcPat

— Bleacher Report (@BleacherReport) 25 Ιουνίου 2019