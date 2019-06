Αντετοκούνμπο για την Ελλάδα: «Θέλω να ευχαριστήσω την χώρα μου» (vid)

Ο λόγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι συγκλονιστικός. Ο Έλληνας σταρ του Μιλγουόκι και του ΝΒΑ είναι και επίσημα ο MVP της σεζόν του «μαγικού» κόσμου και με δάκρυα στα μάτια μίλησε από καρδιάς ευχαριστώντας όσους τον έχουν στηρίξει σε όλα του τα βήματα και μιλώντας για τα όνειρα του.

Ο Greek Freak έκανε ξεχωριστή αναφορά στους Έλληνες και την Ελλάδα, ευχαριστώντας όλους όσους μένουν ξύπνιοι για να δουν τα παιχνίδια των Μπακς.

«Θέλω να ευχαριστήσω την χώρα μου την Ελλάδα και την Νιγηρία που πάντα με υποστηρίζουν. Στην Ελλάδα τα παιχνίδια είναι 5 ή 6 το πρωί και πάντα μένουν ξύπνιοι για να με παρακολουθήσουν. Μου στέλνουν μηνύματα, μηνύματα υποστήριξης και σίγουρα στηρίζουν εμένα, την ομάδα μου, την οικογένεια μου».

Congratulations to @Giannis_An34 of the @Bucks on winning the 2018-19 Most Valuable Player! #KiaMVP #NBAAwards pic.twitter.com/l8SN27FFTG

— NBA (@NBA) 25 Ιουνίου 2019