Η σκηνή των ΝΒΑ Awards έτοιμη να υποδεχθεί τον Γιάννη! (pic)

Στο Λος Άντζελες χτυπά η καρδιά του ΝΒΑ, εκεί όπου θα γίνει η τελετή απονομής των βραβείων του ΝΒΑ.

Όλα έτοιμα λοιπόν σε μια βραδιά που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι το μεγαλό φαβορί για το βραβείο του MVP της λίγκας, ενώ είναι υποψήφιος και για αμυντικός της σεζόν.

