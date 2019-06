Ράπτορς: Ο Ντε Κολό έγινε restricted free agent

Ο Ντε Κολό έκλεισε τον κύκλο του στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, αποχωρώντας ως πρωταθλητής Ευρώπης από την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έπειτα από πέντε χρόνια.

Πλέον είναι αποφασισμένος να επιστρέψει στο ΝΒΑ και οι Ράπτορς του κατέθεσαν πρόταση μαζί με τον Πάτρικ ΜακΚό, διατηρώντας τα δικαιώματά του.

Έτσι το Τορόντο μπορεί να ισοφαρίσει οποιαδήποτε πρόταση γίνει στον Ντε Κολό.

The Toronto Raptors have tendered qualifying offers to both Nando De Colo and Patrick McCaw per league sources.

This makes both De Colo and McCaw restricted free agents and the Raptors will retain the right to match any offer sheet either player signs.

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) 24 Ιουνίου 2019