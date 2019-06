«Ο Αντετοκούνμπο πρέπει να είναι ο MVP και ο καλύτερος αμυντικός του ΝΒΑ» (vid)

Αυτή τη φορά ο Κρις Μπρούσαρντ από το FOX Sports Wisconsin υποστήριξε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρέπει να πάρει και τα δύο βραβεία που είναι υποψήφιος. Συγκεκριμένα εξήγησε ότι πρέπει να πάρει τόσο τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη του ΝΒΑ, όσο και αυτόν του καλύτερου αμυντικού: «Είναι ο καλύτερος και στις δύο πλευρές του παρκέ. Προσέξετε: Πρέπει να θυμάστε ότι είναι τα βραβεία της κανονικής περιόδου και όχι των playoffs. Και ο Γιάννης αξίζει να πάρει και τα δύο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

"He's better on both ends of the floor … It's gotta be @Giannis_An34"@Chris_Broussard via @undisputed #NBAAwards #KiaMVP pic.twitter.com/j9Vs6tnbJl

— FOX Sports Wisconsin (@fswisconsin) 24 Ιουνίου 2019