Ο Μόραντ έγινε ήδη σύνθημα στα χείλη των φίλων του Μέμφις! (vids)

Μόλις έκανε την εμφάνισή του κρατώντας μία κιθάρα που έπρεπε να σπάσει πριν από την φιλική αναμέτρηση των Μέμφις 901 κόντρα στην Πατσούκα (σ.σ. νίκη 6-1 οι Μεξικανοί) αμέσως οι φίλοι του Μέμφις άρχισαν να του τραγουδούν: «Τζα Μόραντ, είσαι ένας από εμάς!»

Μετά το τέλος ο 20χρονος Μόραντ είπε ότι «μου έδειξαν αγάπη από την πρώτη στιγμή. Βγήκα και άρχισαν να μου τραγουδούν σύνθημα. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι περισσότερο».

**sound on** @igotgame_12 already has his own chant.



Shouts to @BluffCityMafia pic.twitter.com/nwQk2QssVI

— Memphis Grizzlies (@memgrizz) 23 Ιουνίου 2019