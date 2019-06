Στο Summer League ο Θανάσης, συζητά την παραμονή στον Παναθηναϊκό (pic)

Η συνεργασία του 26χρονου φόργουορντ με το «τριφύλλι» έφτασε στο τέλος της μετά από δύο χρόνια, με τον ίδιο να κατακτά δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο.

Σύμφωνα με τον Mark Deeks, ο Θανάσης ετοιμάζει βαλίτσες για τις ΗΠΑ, καθώς θα πάρει μέρος στο Summer League με την ομάδα του Γιάννη, τους Μπακς, αλλά ο ίδιος θα αποφασίσει μέχρι το τέλος του μήνα αν θα κάνει αυτό το ταξίδι τελικά.

Την ίδια στιγμή συζητά και με τους «πράσινους» για την παραμονή του στην ομάδα. Οι πρώτες κουβέντες έχουν ήδη γίνει για την ανανέωση του συμβολαίου του και μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν εξελίξεις επί του θέματος.

Thanasis Antetokounmpo will play for the Milwaukee Bucks summer league team.

